MTV Video Awards: Grande successo per Lady Gaga che conquista 5 premi

Si torna a parlare del mondo dello spettacolo: dopo le critiche ricevute da Justin Bieber per un suo post su Instagram, scopriamo come sono andati gli MTV Video Awards, cerimonia che ha visto Lady Gaga come protagonista.

Durante la serata infatti, la celebre artista ha vinto cinque premi diversi, tra cui miglior artista dell'anno, in particolare la sua canzone "Rain on me", cantata insieme ad Ariana Grande, ha riscosso un notevole successo, aggiudicandosi i premi per miglior canzone dell'anno, miglior collaborazione e miglior fotografia. Nelle sue dichiarazioni Lady Gaga ha voluto parlare della particolare situazione attuale, ricordando a tutti di indossare le mascherine e sfoggiandone cinque diverse durante la premiazione. La giuria ha poi scelto il miglior video dell'anno, categoria vinta da "Blinding Lights", canzone dell'artista The Weeknd, dedicata a Jacob Blake e Breonna Taylor.

La cerimonia inoltre è stata dedicata a Chadwick Boseman, star di Black Panther recentemente scomparsa, notizia che ha colto di sorpresa tutto il mondo dello spettacolo, insieme a lui i conduttori hanno voluto ricordare anche tutti i lavoratori di New York che hanno dovuto continuare a svolgere i loro compiti nonostante la pandemia di Coronavirus, mentre le ultime parole pronunciate sono state in supporto delle proteste antirazziste del Black Lives Matter.