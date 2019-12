Muore a 30 anni Andrew Dunbar, controfigura di Alfie Allen in Game of Thrones

Andrew Dunbar, attore, DJ, e artista, ma conosciuto ai più per essere la controfigura di Alfie Allen/Theon Greyjoy in Game of Thrones, è scomparso il 24 dicembre all'età di 30 anni.

Era apparso anche in altri show di discreta popolarità come Line of Duty, Krypton e Derry Girls, Andrew, membro dell'agenzia Irlandese The Extras Department, che ha pubblicato la notizia della morte dell'attore sulla sua pagina facebook.

"Dire che siamo scioccati e rattristati dalla scomparsa di Andrew Dunbar sarebbe un eufemismo. Abbiamo così tanti ricordi piacevoli degli anni che Andrew ha passato lavorando con noi. Era così versatile che lo si poteva assumere per qualsiasi ruolo; era un artista di così gran talento che si distingueva sempre; ed era così benvoluto che le produzioni continuavano a chiamarlo ripetutamente" scrivono dall'account della compagnia.

Dunbar, che faceva anche da guida nei tour sul set di Game of Thrones, e che era finito con l'essere il DJ ufficiale dei party della serie, aveva solo trent'anni. Tutt'ora non sono state diffuse le cause di questa morte improvvisa.

"Tutti volevano sempre stare con Andrew. C'era qualcosa in lui chr lo rendeva speciale. Le persone si sentivano a loro agio in sua compagnia, felici, entusiaste per la giornata di lavoro, ed era sempre un gran divertimento stargli intorno" ha dichiarato l'attore e amico Andy McClay "Ho pianto senza sosta da quando l'ho saputo. Il mio amico non c'è più e il mio cuore si è spezzato".