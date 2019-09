Muore a 49 anni Brian Turk, era apparso anche in Beverly Hills 90210

Dopo una battaglia con il cancro, l'attore Brian Turk è scomparso lo scorso venerdì all'età di 49 anni. Famoso per aver interpretato Gabriel in Carnivale, era apparso anche in Beverly Hills 90210 e in Criminal Minds. Un rappresentante dell'attore ha confermato la notizia lunedì mattina a The Wrap.

La famiglia, ha detto, chiede di rispettare la sua privacy e il suo dolore in questo momento di lutto.

"Poco più di un anno fa al nostro caro amico Brian Turk è stato diagnosticato un cancro" recita il messaggio di apertura sulla pagina GoFundMe A sostegno della famiglia di Brian Turk. "Essendo la persona altruista e riservata che è, Brian ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici. Purtroppo, il cancro è diventato terminale. Brian ha avuto un impatto positivo su molti di noi, c'è sempre stato lì per noi nei nostri momenti di bisogno e celebrazione."

Domenica la pagina è stata aggiornata con un nuovo post. "Purtroppo Brian è morto venerdì mattina per complicazioni del suo cancro. Continua a condividere questo Go Fund Me e invieremo gli accordi funebri una volta finalizzati. Grazie per il continuo sostegno alla famiglia Turk."

Un destino tragico e beffardo, dunque, lo accomuna al compianto Luke Perry, la cui morte ha spinto Shannen Doherty a partecipare alla reunion. Oltre a Beverly Hills, il cui reboot ha ottenuto un record negativo di ascolti, Turk ha recitato tra l'altro in General Hospital, Animal Kingdom e NCIS: Los Angeles. Al cinema, invece, è apparso in The Lost World: Jurassic Park, American Pie 2 e Big Fat Liar.