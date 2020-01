Muore in un incidente sciistico il figlio ventenne di Jenji Kohan, creatrice di Glow

È con rammarico e tristezza che vi riportiamo la notizia della prematura scomparsa del ventenne Charlie Noxon, figlio di Christopher Noxon e della stimatissima produttrice televisiva Jenji Kohan, conosciuta e apprezzata per aver creato per Netflix due serie di successo come Orange is the New Black e dell'ottima Glow.

Stando a quanto scritto dalle testate americane come Deadline, Noxon è morto in un incidente sciistico a Park City, nello Utah, proprio martedì 31 dicembre, durante la vigilia del nuovo anno. I genitori del ragazzo, con particolare rilievo mediatico riconosciuto alla Kohan, hanno voluto diffondere una nota sull'incidente per ricordare il figlio.



In vacanza con il padre i suoi due fratelli, lo studente della Columbia University avrebbe sbattuto violentemente la testa contro un cartello mentre cercava di svoltare su di un sentiero di difficoltà intermedia lungo il Park City Mountain Resort, questo stando almeno alla ricostruzione dell'incidente data dallo sceriffo della zona. La famiglia era sullo stesso sentiero ma in una posizione differente.



Si legge nella nota: "I nostri cuori sono a pezzi. I cliché su momenti come questo sono tutti veri. Quelli sulla vita che cambia per sempre nella frazione di un secondo, sul fatto che siamo tutti connessi in una rete di amore e di perdita, sul primato della comunione in tempi di insondabili tragedie. Charlie era una ragazzo curioso, irriverente, gentile e pieno di domande. Non ci sono parole per descrivere la sua perdita. Non possiamo concepire la nostra vita senza di lui".



Condoglianze sincere a Jenji Kohan e alla sua famiglia.