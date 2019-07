Muppet Babies è stato rinnovato per una terza stagione su Disney Junior

La seconda stagione di Muppet Babies è alle porte, ma la serie si è già guadagnata un rinnovo da parte di Disney Junior, che ne ha ordinato una terza, forte del successo raccolto tra i bambini, che rappresentano il pubblico di riferimento.

Muppet Babies è andato in onda la prima volta a marzo del 2018 e segue le avventure che avvengono nella stanza dei giochi di personaggi classici come Kermit la Rana, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo, Animal, tutti in versione bambino. A questi si aggiunge la pinguina Summer, introdotta come nuovo membro.

La serie è stata accolta caldamente dal target di riferimento, tanto che nella fascia bambini tra i 2 e gli 8 anni risulta la più vista su Disney Channel.

Fin dal suo debutto, la serie reboot dei Muppet, inoltre,ha raccolto oltre 140 millioni di visualizzazionitra le varie piattaforme in cui è stata trasmessa.



Si tratta, dunque, di un anno fortunato per Kermit e i suoi amici, dato che sembra sia in preparazione una serie di cortometraggi sui Muppet che potrebbero essere pubblicati il prossimo novembre sulla nuova piattaforma di streaming Disney+.



La seconda stagione di Muppet Babies andrà in onda su Disney Channel a partire dal 9 agosto.

Ricordiamo infine che Disney+ dovrebbe arrivare anche in Italia.