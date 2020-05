Muppet: i fan vogliono lo speciale Disney World su Disney+, nasce la petizione

Il 6 maggio ha compiuto trent'anni lo speciale televisivo dei Muppet, dal titolo The Muppets at Walt Disney World, uno dei progetti che riguardano i pupazzi creati da Jim Henson al quale i fan sono più affezionati, soprattutto perché si tratta dell'ultimo lavoro di Henson, prima della sua scomparsa avvenuta pochi giorni la messa in onda su NBC.

Ora attraverso i social media i fan hanno deciso d'organizzare una petizione per vedere aggiunto al servizio Disney+ proprio lo special The Muppets at Walt Disney World per ricordare il trentesimo anniversario della messa in onda e per onorare la memoria di Jim Henson.

Nella trama dello speciale, i Muppet si uniscono a Kermit la Rana per partecipare alla sua riunione di famiglia che si tiene ogni anno in una palude della Florida. Dopo aver appreso che la palude si trova proprio accanto a Walt Disney World, i Muppet decidono d'intrufolarsi nel parco, inseguiti dalla guardia di sicurezza Quentin Fitzwaller, interpretato da Charles Grodin.



I Muppet iniziano un folle tour nel parco ma dopo esser stati catturati da Fitzwaller, Kermit e soci dovranno chiedere l'aiuto del vecchio amico Topolino per sistemare le cose. Topolino invita gli amici a lasciare le loro impronte fuori dal Chinese Theatre, nonostante tecnicamente i Muppet non fossero ancora di proprietà della Disney.

La richiesta dei fan verrà ascoltata? Nel frattempo su Everyeye trovate la recensione del videogioco di I Muppet Avventure al cinema, e un nostro speciale sui Muppet di qualche anno fa.