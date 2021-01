Muppet Show, Disney+ annuncia l'arrivo di tutte le stagioni origiali!

Dopo l'arrivo di Ecco i Muppets su Disney+ era solo questione di tempo prima del ritorno della serie originale, e ora è arrivata la conferma ufficiale: tutte le 5 stagioni di Muppet Show verranno rese disponibili sul servizio il prossimo 19 febbraio.

Si tratta certamente di un'ottima notizia per tutti gli amanti di Kermit & co, che potranno godere dei 120 episodi della serie anche nel catalogo italiano di Disney+, come confermato dall'account ufficiale di Disney+ IT.

La Casa di Topolino ha accompagnato l'annuncio con delle dichiarazioni ufficiali di Kermit la rana: "Sarà fantastico dare il bentornato ai fan di lunga data e permettere a una nuova generazione di fan di vedere come abbiamo iniziato, come Miss Piggy sia diventata una star e molto altro ancora. Oggi sono orgoglioso di dire: 'È ora di suonare la musica, accendere le luci e incontrare i Muppet su Disney+ stasera!'. E per quanto riguarda Starler e Waldorf, i due vecchietti sul balcone, posso solo agigungere: 'Scusate ragazzi, ma... siamo tornati.'"

Andata in onda per cinque stagioni dal 1976 al 1981, la serie ha coinvolto un gran numero di celebrità tra cui Steve Martin, Mark Hamill, Julie Andrews, Liza Minnelli, Elton John, Alice Cooper, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, e Gene Kelly.

