Muppets Now, i celebri pupazzi tornano su Disney Plus nel trailer ufficiale!

I Muppets stanno per tornare! Dopo la rivelazione della data d'uscita di Muppets Now su Disney Plus in partenza dal 31 luglio, è ora disponibile il trailer ufficiale dello show.

Non manca molto per tornare a vedere le divertenti misfatte dei pupazzi inventati da Jim Henson negli anni Cinquanta. Sarà formata da 6 episodi, ed ecco la sinossi della stagione:

"E' la prima volta per lo studio, Muppets Now è una serie senza script fatta di commedia improvvisata, gag off-the-cut e amici celebrities. Nei sei episodi della stagione, Scooter [il tuttofare del Muppets Show] si precipita a rispettare le scadenze di consegna e caricare la nuovissima serie Muppet per lo streaming. Stanno per arrivare e lui dovrà districarsi tra ostacoli, distrazioni e complicazioni che il resto dei Muppets gli daranno. Ricco di spontanea follia, ospiti sorprendenti ed altre creature, i Muppets si sono scatenati in "Muppets Now" con la loro stupidità e divertimento caotico che li ha resi famosi. Dagli esperimenti bizzarri con il Dr. Bunsen Honeydew e Beaker ai consigli sullo stile di vita della favolosa Miss Piggy, ogni episodio è pieno di segmenti divertenti, per mettere in mostra ciò che i Muppet fanno meglio".

Kermit the Frog, Miss Piggy, Beeker, The Animal e il resto della "squadra" saranno presenti, e tra gli ospiti artisti del calibro di Linda Cardellini, Taye Diggs, Aubrey Plaza, RuPaul, Seth Rogen e molti altri, qualcuno presente già nel trailer ufficiale.

E voi, contenti di rivedere dopo molto tempo il ritorno del famoso Muppets Show? Fatecelo sapere nei commenti.