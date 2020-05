Muppets Now: finalmente rivelata la data d'uscita del nuovo show Disney+

Annunciato già a metà dello scorso anno, l'attesa e intrigante Muppets Now di Disney+ ha finalmente una data d'uscita ufficiale, rivelata proprio dal colosso dello streaming americano in queste ultime ore, ovviamente via Twitter e per la gioia di tutti i fan dei personaggio creata dal mitico e compianto Jim Henson.

Leggiamo nell'annuncio via social di Disney+, che ci regala anche un primo poster: "Luci! Musica! Muppets!... Unscripted! Preparatevi a vedere i vostri personaggi preferiti come non avevate mai fatto finora in Muppets Now, serie originale in arrivo su Disney+ il prossimo 31 luglio". Quindi sì, i pupazzi più amati del piccolo schermo torneranno tra appena due mesi, il 31 luglio 2020.



Come promesso da Kermit nel 2019, i "grossi piani" per i Muppets di cui tanto si parlava stanno per prendere forma sulla piattaforma digitale Disney+. Questo nuova serie-evento intitolata appunto Muppets Now sarà composta da vari cortometraggi unscripted che avranno per protagonisti Kermit, Miss Piggy e tutta la gang alle prese con svariate celebrità, ancora non annunciate ufficialmente.



Vista la natura unscripted della serie, dovremmo trovarci davanti a un nuovo esperimento piuttosto interessante per i personaggi, soprattutto dopo la cancellazione della loro serie tv, andata in onda su ABC qualche anno fa.



