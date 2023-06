A Murder at the End of the World, la protagonista è la star di The Crown

Emma Corrin, star di The Crow, sarà la detective dilettante Darby Hart in A Murder at the End of the World, la nuova serie thriller in arrivo su Hulu il prossimo agosto.

In A Murder at the End of the World, Darby Hart dovrà risolvere un terrificante omicidio che si verifica nell'isolatissima proprietà di un miliardario solitario, interpretato da Clive Owen, dove la giovane investigatrice della Gen-Z e abilissima hacker è stata invitata insieme ad altri otto ospiti. La serie, creata e diretta Marling e Zal Batmanglij, è stata prodotta da FX Productions: le riprese si sono svolte tra Islanda, New Jersey e Utah. I coniugi Batmanglij sono produttori esecutivi insieme a Andrea Sperling, Melanie Marnich e Nicki Paluga.



Nel cast anche Harris Dickinson, Brit Marling, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr , Kellan Tetlow, Daniel Olson e Neal Huff.

Emma Corrin è una giovanissima (e immensa) Lady Diana nella quarta stagione di The Crown: Corrin che ha rivelato cosa vorrebbe chiedere a Diana, farà parte anche del cast di Nosferatu il nuovo film di Robert Eggers sull'iconico vampiro di Bram Stoker. Ma non solo: il 2024 sarà per l'attrice britannica anche l'anno del suo debutto in Deadpool 3!