Murderbot, Alexander Skarsgard sarà il protagonista della nuova serie AppleTV+!

Alexander Skarsgard sarà la star di Murderbot: l'attore sarà il protagonista e il produttore esecutivo della serie tv targata AppleTV+. Sembrerebbero ormai lontani i tempi in cui l'attore di The Northmanpensava di smetterla con la recitazione e ritorna come protagonista in questa serie di fantascienza tratta dai libri di Martha Wells.

The Murderbot Diaries, saga vincitrice dei premi Hugo e Nebula, è incentrata su un androide di sorveglianza che riesce ad hackerare il proprio modulo di controllo, iniziando un coraggioso viaggio alla ricerca di sè, guidato da una sensibilità poco comune per una macchina. Seppur inizialmente inorridito dalle emozioni umane, Murderbot sentirà qualcosa che lo attira verso i suoi "clienti" vulnerabili.

Questa è la sinossi ufficiale: "Murderbot deve nascondere il suo libero arbitrio e completare una missione pericolosa, quando tutto ciò che vuole è essere lasciato solo a guardare soap opera futuristiche e capire il suo posto nell'universo". Guidata dalla Paramount Television Studios, la serie di dieci episodi sarà scritta, diretta e prodotta dai fratelli Weitz sotto l'etichetta Depth of Field. Skarsgard e i fratelli Weitz saranno produttori esecutivi insieme a Andrew Miano di Depth of Field, David S. Goyer e Keith Levine di Phantom Four. Wells sarà consulente di produzione per la serie.

Murderbot segna la seconda collaborazione di Goyer con AppleTV+ dopo essere stato lo showrunner e il produttore esecutivo di Fondazione, che è stata rinnovata per una terza stagione. Murderbot espande l'universo fantascientifico della piattaforma streaming aggiungendosi proprio a Fondazione, Monarch: Legacy of Monsters, Silo, For All Mankind e Invasion.