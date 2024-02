Murderbot, anche David Dastmalchian nel cast della serie Apple

Dopo l'annuncio di Alexander Skarsgard come protagonista Murderbot, la prossima serie tv targata Apple TV+ vede aggiungere un ulteriore, importante tassello al puzzle generale.

Come riportato da Deadline, David Dastmalchian (Oppenheimer, The Suicide Quad, Il Cavaliere Oscuro) ha preso parte al cast dello show firmato Chris e Paul Weitz (About a Boy, Mozart in the Jungle).

Tratta dai bestseller di Martha Wells The Murderbot Diaries, la serie, la quale si articolerà in 10 episodi, sarà incentrata su un androide inorridito ma al tempo stesso attratto dalle emozioni umane. Murderbot riceverà un pericoloso incarico da completare, anche se ciò che vuole davvero è trovare il suo posto nell'universo... immerso in soap opere futuristiche.

Sotto l'egida dei Paramount Television Studios, la serie sarà prodotta dagli stessi fratelli Weitz, Skarsgard in veste di co-produttore esecutivo con Andrew Miano, David S. Goyer e Keith Levine.

L'aggiunta di David Dastmalchian, ultimamente visto ne Lo Strangolatore di Boston nei panni di un killer spietato, darà di certo maggior lustro e popolarità al progetto il quale, forte di un cast di assoluto livello, promette già scintille.