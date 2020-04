Musica Che Unisce, la protesta di Cristina D'Avena: 'volevo esserci anche io'

E' andato in onda su Rai 1 il charity show "Musica che Unisce", che ha riunito i principali esponenti del panorama musicale italiano per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile per consentire al Dipartimento di acquistare materiali contro il Coronavirus. Al programma non ha preso parte Cristina D'Avena, che si è sfogata su Twitter.

La cantante infatti ha confessato che "in questo momento così delicato avrebbe fatto piacere anche a me partecipare all'iniziativa insieme ai miei colleghi. Sarebbe stato un ottimo modo per dare, nel mio piccolo, un contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre "i bambini di tutte le età", aprendo i cuori e cercando di distogliere i pensieri da questa situazione così difficile".

Non è chiaro il motivo per cui la produzione abbia deciso di non chiamare quella che è stata la colonna sonora di molte generazioni con le sigle dei cartoni animati.

Lo show ha visto alla conduzione Vincenzo Mollica, che è "tornato dalla pensione" annunciata durante il Festival di Sanremo 2020 per riunire virtualmente, tramite Skype i grandi nomi di musica, cinema e sport.

La replica integrale dello show può essere vista attraverso la piattaforma proprietaria RaiPlay della Televisione di Via Mazzini. Basta registrarsi ed accedere alla sezione on demand ed il gioco è fatto.