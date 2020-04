La musica italiana torna protagonista nella quarta stagione de La Casa di Carta

La Casa di Carta torna su Netflix da oggi con gli episodi della quarta stagione. Lo show ha raggiunto grande successo da quando è approdato sulla piattaforma streaming e grazie alla sua ascesa mondiale ha contribuito a riportare in auge anche un pezzo d'Italia. In passato gli autori hanno inserito Bella Ciao e ora è la volta di altri due canzoni.

Dopo aver rilanciato in qualche modo la canzone simbolo della resistenza italiana e nota per essere utilizzata come canto di ribellione al nazi-fascismo, La Casa di Carta in questo quarto ciclo di episodi includerà altri due pezzi iconici della musica italiana.

Si tratta di Ti amo di Umberto Tozzi e Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Due canzoni che probabilmente molti canticchieranno soltanto leggendo i titoli, due eccellenze della musica italiana conosciuta a livello internazionale.



La quarta stagione includerà alcune sequenze in cui gli spettatori potranno ritrovare i due brani di Tozzi e Battiato ma la serie spagnola creata da Alex Pina e Joe W rinnova il legame con l'Italia, già molto solida a causa della produzione stessa, che in passato ha deciso di girare e ambientare alcune scene anche nel nostro Paese, tra Firenze e Arezzo.

Da oggi sono disponibili gli episodi della quarta stagione de La Casa di Carta e su Everyeye trovate il trailer della quarta stagione dello show, con protagonisti una nutrita banda di rapinatori.