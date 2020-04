Musica e vera amicizia nelle sinossi ufficiali della seconda metà di Westworld 3

Questa sera va in onda su Sky Atlantic il quarto episodio di Westworld: The New World, terza stagione dell'acclamata serie HBO che si avvicina dunque al giro di boa. Nel frattempo, il network ha pubblicato i titoli e le sinossi ufficiali della seconda parte in seguito alla messa in onda della puntata negli Stati Uniti.

Senza rivelare alcun dettaglio sull'episodio atteso nelle prossime ore, di seguito vi riportiamo tutti i (criptici) dettagli svelati da HBO sui prossimo 4 episodi dello show (via The Wrap).

Episodio 5, "Genre" : Basta dire di no.

: Basta dire di no. Episodio 6, "Decoherence" : Te lo dicono in molti che hai bisogno di andare in terapia?

: Te lo dicono in molti che hai bisogno di andare in terapia? Episodio 7, "Passed Pawn" : Un vero amico è colui che ti viene incontro quando il resto del mondo ti abbandona.

: Un vero amico è colui che ti viene incontro quando il resto del mondo ti abbandona. Episodio 8, "Crisis Theory": È tempo di affrontare la musica.

Intitolato "The Mother of Exiles", l'episodio 3x04 di Westworld debutterà su Sky Atlantic alle ore 21.15, mentre il resto della stagione continuerà ad arriverà settimanalmente ogni lunedì.

Intitolato "The Mother of Exiles", l'episodio 3x04 di Westworld debutterà su Sky Atlantic alle ore 21.15, mentre il resto della stagione continuerà ad arriverà settimanalmente ogni lunedì.