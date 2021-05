My Adventures With Superman, Jack Quaid: 'È una sfida, ma anche una grande opportunità'

HBO Max ha annunciato l'arrivo di ben due prodotti animati dedicati ai supereroi DC più popolari: lo show Batman: Cusader e la serie My Adventures With Superman, con protagonista Jack Quaid. E proprio l'attore di The Boys racconta come ci si sente a vestire i panni di Superman.

Durante una recente intervista telefonica con il Comicbook, Quaid ha parlato del suo casting come Superman nello show animato di HBO Max, affermando: "Lo adoro. È una sfida, ma la vedo più che altro come un'opportunità, anzi, nemmeno un'opportunità, semplicemente sono grato di poter giocare in tutti questi differenti universi"

"Voglio dire, sono in Star Trek, e poi in Superman e in questo assurdamente incasinato universi dove i supereroi sono veri, e vengono drogati fin da bambini per acquisire le loro abilità [The Boys]. È tutto così folle!" continua l'attore, che tutto è fuorché amico dei supereroi nella serie tv di Amazon Prime Video.

"E tornando al discorso dei toni, adoro poter giocare con tutti questi toni differenti. È quello che vuoi quando sei un attore, avere l'occasione di poter interpretare tanti ruoli diversi. E il fatto che posso esistere in un mondo in cui i supereroi sono molto pericolosi, e poi lanciarmi in questa cosa in cui interpreto un personaggio super-altruista. Non c'è sarcasmo. È così puro, se capite cosa intendo. E la serie è piò o meno un family show per ogni età, quindi è davvero forte" aggiunge.

E conclude: "Non so davvero cos'altro dire se non che è un dono. È un dono poter far parte di tutti questi mondi, e differenti versioni di essi. Sono davvero fortunato".