My Adventures with Superman: Jack Quaid svela le sue principali fonti di ispirazione

Sappiamo bene che Jack Quaid interpreterà Superman nell'attesa, nuova serie animata My Adventures with Superman, il cui debutto è previsto per domani su Adult Swim dopo una produzione durata più di due anni. Nel corso di una recente intervista, Quaid ha svelato su quali storie si è preparato, nominando alcune delle migliori imprese di Superman.

Parlando ai microfoni di Collider, Quaid ha rivelato che per trarre ispirazione per il suo prossimo ruolo ha fatto delle ricerche sull'iconico supereroe: "[...] All-Star Superman è stata una grande ispirazione", ha detto Quaid. "Penso che in quel film si riesca davvero a vedere quanto il personaggio sia assolutamente genuino. Superman For All Seasons fa una cosa simile. Sono state due grandi ispirazioni per la mia interpretazione di Superman".

Quaid ha proseguito: "Quello che mi è piaciuto di questa versione è che lui è prima di tutto Clark", ha detto. "Clark non è un personaggio che mette su per essere più attraente o per far sì che la gente lo sottovaluti. È quello che è nel profondo, e sta ancora cercando di capire chi è Superman, mentre si destreggia come stagista in un giornale. Vuole essere anche un reporter, cosa che ritengo molto bella".

All-Star Superman è spesso definita una delle più grandi storie di Superman mai raccontate, ed è incentrata su un Superman che sta morendo a causa della sovraesposizione al sole. La serie è destinata a essere una delle ispirazioni per il prossimo film di James Gunn, Superman: Legacy.

Sebbene abbia tratto ispirazione da varie serie di fumetti, Quaid ha anche messo molta della sua personalità nel personaggio:

"Ma sì, l'ho sicuramente impregnato della mia personalità", ha detto Quaid. "Sai, anch'io sono stato una persona che a vent'anni cercava di capire chi era e dove mi trovavo. Penso che tornare a quei giorni con questo personaggio sia stato terapeutico e molto divertente. Molto, molto divertente".