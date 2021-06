My Adventures With Superman: ecco i primi dettagli sulla serie animata HBO Max

Qualche tempo fa vi avevamo annunciato l'arrivo di My Adventures With Superman, la nuova serie animata HBO Max in cui ritroveremo un giovane Clark Kent 20enne in compagnia di Lois Lane e del suo più caro amico Jimmy Olsen.

Jack Quaid sarà parte del cast di My Adventures With Superman, ora Tom Ascheim, presidente della sezione Kids Young Adults and Classics di Warner Bros. ha voluto dare alcune anticipazioni su questo show descrivendolo come un misto tra una commedia romantica e di formazione, in quanto vedremo il giovane supereroe approcciarsi all'amore e anche a quella che sarà la sua carriera da giornalista.

"My Adventures With Superman è una specie di commedia romantica. Lois, Clark e Jimmy sono neolaureati appena giunti al Daily Planet, e stanno attraversando tutte quelle cose della vita che affronti quando hai 20 anni. È una storia d'amore oltre a essere una storia di supereroi. Nella nostra versione, Clark ha scoperto da poco suoi poteri, quindi è anche una storia di formazione per tutti loro".

La serie vedrà Clark costruire la sua identità segreta di Superman e abbracciare il suo ruolo di eroe di Metropolis mentre Lois, si afferma come giornalista investigativa, e prendere il fotografo Jimmy Olsen sotto la sua ala. In questo contesto, gli spettatori vedranno Lois e Clark innamorarsi, condividere avventure e sconfiggere i cattivi mentre inciampano in segreti e scoprono cosa significa essere Superman e Lois Lane.