My Dad the Bounty Hunter, tutti i dettagli sulla nuova serie animata Netflix

Netflix ha annunciato il via libera all'interessante My Dad the Bounty Hunter, nuovissima e interessante serie animata originale prodotta dalla piattaforma streaming e creata dall'acclamato regista di Hair Love, Everett Downing, e dall'artista dei sequel di Hotel Transylvania, Patrick Harpin.

Stando alla presentazione ufficiale, My Dad the Bounty Hunter è una commedia action incentrata sul cacciatore di taglie più duro della galassia, uomo con abilità incredibili e affilate come rasoi dall'esperienza e dal tempo che cela però un segreto, dato che la sua famiglia che vive sulla Terra non sa assolutamente nulla del suo lavoro. Quando allora i suoi due figli finisco accidentalmente per fare una passeggiata nello spazio e rovinare l'ultima missione del padre, scoprono la vera mansione del genitore, prima considerato medio e invece tutto fuorché noioso.



Evitando alieni di ogni sorta, tra combattimenti a colpi di laser e corpo a corpo infervorati, questa nuova realtà porterà il legame familiare all'estremo.. aspettando che la madre dei bambini e moglie del protagonista scopra tutto.



Tra i doppiatori di My Dad the Bounty Hunter troveremo anche Russell Hornsby, Yvonne Orji, Yvette Nicole Brown e Jim Rash. Al momento non è stata rivelata alcuna finestra di lancio per il progetto, ma è più che normale essendo solo stato approvato da Netflix.



