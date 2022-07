My Dentist's Murder Trial: Pedro Pascal e David Harbour protagonisti della nuova serie HBO

Mentre tutti attendiamo con grande impazienza l'arrivo di House of The Dragon, HBO mette a segno un altro colpo, scritturando per la sua nuova serie My Dentist's Murder Trial due attori tra i più apprezzati del momento: Pedro Pascal e David Harbour.

Lo show si basa su un celebre articolo del New Yorker dello scrittore James Lasdun, "My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation", che racconta la vera storia di un dentista, il dottor Gilberto Nunez, è stato incriminato per la morte del suo amico, Thomas Kolman.

Per Pascal, questa sarà l'ennesima partnership con HBO. L'attore è infatti attualmente impegnato con la stessa emittente sussidiaria di Warner Bros. nel prossimo adattamento live-action del videogioco The Last of Us e prima di questa produzione, ha preso parte all'intramontabile Game of Thrones. È anche noto per aver recitato nella serie di successo Disney+ Star Wars The Mandalorian, oltre ad essere apparso in tante altre serie di alto profilo, tra cui Narcos di Netflix e film come Wonder Woman 1984, Triple Frontier e Kingsman : Il cerchio d'oro.

Per David Harbour invece, questa è la sua prima esperienza con HBO ma, si è fatto conoscere largamente presso il grande pubblico per l'amatissimo ruolo di Hopper in Stranger Things, recitando tra l'altro in pellicole come Black Widow, The Equalizer e Hellboy.