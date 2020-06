My Hero Academia: i cosplayer di Endeavor e All Might sono reduci da un sanguinoso scontro

I numerosi cosplay dedicati a My Hero Academia testimoniano il grande successo di cui gode la serie nata dalla mente di Kohei Horikoshi. Questa volta i fan hanno deciso di indossare i panni di All Might e ad Endeavor.

In calce alla notizia trovate il post condiviso su Instagram in cui i due cosplayer @akitacosplay e @_karfunkel_ hanno deciso di dare vita a due dei supereroi più famosi del manga. La foto ci mostra Endeavor e All Might dopo un cruento scontro, come si può notare dal sangue che ricopre il volto del Simbolo della Pace e per il suo costume pieno di macchie e strappi. I fan della serie animata hanno apprezzato molto l'immagine e in particolare il complicato design di Endeavor, ricreato alla perfezione dal cosplayer.

La foto ha ricevuto più di mille Mi Piace e numerosi commenti, nel frattempo i fan dell'opera ideata dal mangaka giapponese sono in attesa della quinta stagione, che ci mostrerà le prossime sfide che Midoriya e i suoi amici dovranno superare, nella loro lotta contro i criminali dotati di superpoteri. Non sappiamo ancora quando saranno disponibili le prossime puntate inedite, nel frattempo vi segnaliamo gli ultimi aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori di My Hero Academia 5.