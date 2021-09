My Name, ecco la data d'uscita del nuovo k-drama di Netflix

Netflix ha svelato il poster ufficiale e la data di uscita della nuova serie K-Drama thriller intitolata My Name, che vedrà protagonista Han So-hee, in arrivo sulla piattaforma di streaming.

My Name è un thriller poliziesco originale Netflix sudcoreano diretto da Kim Jin Min e scritto da Kim Ba Da. Gli abbonati conosceranno già il lavoro del regista Kim Jin Min poiché in precedenza ha diretto la serie Netflix Original Extracurricular.



My Name racconta la storia Yoon Ji Woo (Han So Hee), quando suo padre viene ucciso per mano della polizia, lei si unisce alla sua organizzazione criminale e giura di vendicarsi. Con l'aiuto del capo della sua banda Choi Moo-jin, si unisce al dipartimento di polizia come agente sotto copertura, trovandosi poi faccia a faccia con le agghiaccianti rivelazioni che l'attendono.

Le riprese sono iniziate il 20 marzo 2021 e sono durate poco più di quattro mesi, terminando il 28 luglio 2021. Nel cast figurano anche Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon, Kim Sang Ho e Lee Hak Joo.



Con l'uscita del poster ufficiale che potete vedere in calce alla notizia, Netflix ha ora confermato che My Name arriverà venerdì 15 ottobre 2021 sulla piattaforma con i suoi dieci episodi.



