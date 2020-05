MyMusic: da Bologna il concerto live in diretta streaming, ecco come seguirlo

Quattro giorni di musica live a distanza ci aspettano a breve, nasce infatti il progetto MYMUSIC®, che trasmetterà da Piazza Cavour a Bologna e da altre piazze sparse in tutto il mondo le performance live di vari artisti internazionali.

L'evento sarà trasmesso dal 31 maggio al 3 di giugno in streaming, ore di musica da ascoltare direttamente da casa, per sopperire all'attuale carenza dei concerti live, bloccati fino a nuove direttive governative.

L'iniziativa è stata proposta da Davide Dari e Lorenzo Lodi, due ragazzi che hanno già creato molti progetti per la vita notturna bolognese, che trasmetterà tramite la app MYMUSIC® ed in streaming attraverso le proprie piattaforme social associate (Youtube, Facebook, Instagram e Tik Tok) la diretta dell'evento musicale.

Hanno aderito al progetto, tra gli altri artisti, anche Gianni Morandi, i Ridillo, Montefiori Cocktail e i dj Claudio Coccoluto e Ricky Montanari. Il ricavato dell'evento live sarà devoluto in beneficenza, per poter sostenere tramite la musica l'emergenza sanitaria che ha investito milioni di persone nel mondo, con la donazione alla Croce Rossa Internazionale e all'associazione Piazza Grande Onlus di Bologna.

Non è il primo evento musicale live in streaming che è stato programmato durante la pandemia per dare forza in un momento tanto drammatico per il mondo intero. Saltato proprio a causa della crisi sanitaria, anche l'Eurovision si è tenuto in streaming con Diodato a rappresentare l'Italia con "Fai Rumore". Mentre un barlume di speranza arriva dall'annuncio dei concerti di Vasco Rossi a giugno 2021.