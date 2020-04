Myst: il videogioco diventerà una serie TV dall'autrice di X-Men: L'inizio

Di una serie televisiva tratta dal popolare videogame Myst si parla da parecchi anni, ma solo recentemente sembrerebbero esserci degli aggiornamenti importanti in quanto è stata appena ingaggiata una nuova sceneggiatrice per il progetto di adattamento.

Stiamo parlando di Ashley Edward Miller, già co-autrice dello script di X-Men: L'inizio di Matthew Vaughn, messa sotto contratto da Village Roadshow per portare in televisione il fenomeno videoludico. La Miller è anche co-autrice di show come Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Lore e Black Sails e non solo si occuperò di supervisionare i lavori, ma sarà anche lei a scrivere il pilot della serie ed eventualmente a ricoprire il ruolo di showrunner principale, qualora il progetto dovesse ricevere il via libera per la produzione di una prima stagione completa.

In passato erano stati diversi gli studios che avevano cercato di trasportare il mondo di Myst sia sul piccolo che sul grande schermo, con Village Roadshow che adesso sembra avere tutte le carte in regola per riuscire nel suo intento. La compagnia sta lavorando anche a stretto contatto con Rand Miller, co-creatore del videogioco, e a suo fratello Ryan Miller. A bordo del progetto ci sono anche Issac Testerman e Yale Rice della Delve Media.

Fino al 2002, Myst è stato il videogioco più venduto di tutti i tempi e ad oggi conta più di 15 milioni di copie vendute. A questa avventura videoludica hanno fatto seguito diversi sequel, incluso Riven nel 1997. L'intento di Village Roadshow è quello di espandere la mitologia esistente con il suo adattamento televisivo e questo dovrebbe includere anche diversi settori e progetti legati al mondo di Myst, il tutto supervisionato da Steve Mosko, che da Sony Pictures Television si è unito alla Village Roadshow nel 2018.