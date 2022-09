Mythic Quest 3: rivelata la data di uscita della serie di Apple TV!

L'attesa per l'arrivo dei nuovi episodi della serie di Apple TV sta finalmente per finire, dopo che il finale della seconda stagione di Mythic Quest è andato in onda più di un anno fa.

Infatti, è stato ufficialmente annunciato che Mythic Quest 3 debutterà il prossimo 11 novembre sulla piattaforma di streaming di casa Apple. Composta da un totale di 10 episodi, le prime due puntate verranno rilasciate lo stesso giorno, mentre le restanti 8 arriveranno in seguito con cadenza settimanale.

Il cast della comedy, che segue le vicende dei dipendenti di una società di videogiochi, è composto da Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Danny Pudi, David Hornsby, Ashly Burch, Imani Hakim e Jessie Ennis. Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, F.Murray Abraham non tornerà nella terza stagione di Mythic Quest. La stagione 2 si è conclusa con l'addio di Ian Grimm e di Poppy Li, che hanno scelto di mettersi in proprio.

Mythic Quest è stato creato nel 2020 da Rob McElhenney con il collega co-creatore di "It's Always Sunny In Philadelphia" Charlie Day e la scrittrice Megan Ganz. McElhenney e Day sono i produttori esecutivi della serie insieme a Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel di 3Arts, Jason Altman, Danielle Kreinik e Gérard Guillemot di Ubisoft Film and Television, e Hornsby e Ganz.

