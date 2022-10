Mythic Quest 3: si torna a sviluppare videogame nel trailer ufficiale di Apple TV+

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer della terza stagione diMythic Quest" la popolare e divertente work-comedy ideata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz incentrata sul mondo degli sviluppatori di videogame.

La serie debutterà con i primi due episodi dei dieci totali il prossimo 11 novembre in esclusiva su Apple TV+, con una programmazione che presenterà un nuovo episodio a settimana fino al gran finale previsto per il 6 gennaio 2023.

Mythic Quest segue le avventure di una squadra di sviluppatori incaricati di ideare nuovi mondi, plasmare eroi e creare leggende. Ma le battaglie più combattute non avvengono nel gioco, bensì in ufficio.... Nella terza stagione, mentre Ian e Poppy si destreggiano nel mondo dei videogiochi e nella loro collaborazione presso i neonati GrimPop Studios, Dana è costretta a fare da mediatrice tra gli incessanti battibecchi dei suoi capi. Alla Mythic Quest David si ambienta nel suo nuovo ruolo di capo, nel quale si trova davvero a comandare per la prima volta, mentre Jo ritorna come sua assistente, più fedele e militante che mai, e Carol cerca di capire quale sia il suo reale posto nel team dopo una nuova promozione. A Berkeley, Rachel lotta per mantenere la sua morale in equilibrio con il capitalismo, mentre Brad, dopo il carcere, cerca di reinserirsi nella società come un uomo cambiato.

Mythic Quest è interpretata da Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, che è anche produttore esecutivo, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin, che diventa series regular per la terza stagione, e da guest star come Joe Manganiello, Lindsey Kraft e Casey Sander. Ricordiamo che in Mythic Quest 3 non ci sarà F Murray Abraham, che ha lasciato il cast al termine della stagione 2, e soprattutto che Apple TV+ ha già rinnovato Mythic Quest per una quarta stagione.

Quali sono le vostre aspettative? Siete dei fan della serie? Ditecelo nei commenti.