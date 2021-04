Mythic Quest, su Apple TV+ arriva un episodio bonus in vista della stagione 2: i dettagli

Apple TV+ ha annunciato che "Everlight", nuovo episodio speciale della prima stagione di Mythic Quest, debutterà nel catalogo del servizio il prossimo 16 aprile 2021. La seconda stagione invece rimane prevista per venerdì 7 maggio.

Diretto dal co-creatore, produttore esecutivo e interprete Rob McElhenney (C'è sempre il sole a Filadelfia) e scritto da Ashly Burch, l'episodio affronterà un argomento che le persone di tutto il mondo (o quasi) stanno attualmente affrontando: il ritorno in ufficio insieme ai colleghi. Oltre ai protagonisti, il cast potrà vantare la presenza di Sir Antohny Hopkins (fresco di candidatura agli Oscar 2021 per The Father) come guest star in ruolo vocale.

I membri della squadra di creativi dietro al "più grande videogioco multyplayer di tutti i tempi" tornano in ufficio per il loro party annuale, Everlight, con Poppy e Ian che allestiscono un torneo di gioco di ruolo dal vivo a favore dei meno fortunati.

"Everlight è un episodio speciale che affronta le difficoltà pratiche ed emotive del ritorno alla normalità" ha dichiarato McElhenney (via Deadline). "È pieno di speranza, gioia e ottimismo verso un futuro luminoso. In vista della nostra imminente seconda stagione, abbiamo ritenuto che fosse il mondo perfetto (e il momento perfetto) per invitare il pubblico a tornare nel mondo di Mythic Quest."

