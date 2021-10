Mythic Quest: AppleTV+ rinnova la serie per una terza e quarta stagione!

Dopo averci fatto compagnia con uno special in quarantena Mythic Quest è ritornato in estate con una seconda stagione. La commedia di AppleTV+ creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, è stata adesso rinnovata dalla piattaforma streaming non solo per una terza, ma anche per una quarta stagione.

Una conferma importante per la serie, che agli Emmy Awards 2021, è stata premiata per il Miglior montaggio sonoro per una serie comica o drammatica (mezz'ora) e animazione e Miglior narratore per il lavoro di Anthony Hopkins nell'episodio speciale "Everlight".

Come sappiamo la serie parla di Ian Grimm, il proprietario e direttore creativo di uno studio di videogiochi di successo, che lotta per mantenere il suo gioco al top, con la sua famiglia disfunzionale a comporre il suo staff. La seconda stagione ha visto Ian spingere più in alto il suo rapporto creativo e di amicizia con Poppy, cosa che li ha portati a prendere una decisione importante nel finale.

Matt Cherniss, capo della programmazione per Apple TV+, ha subito commentato la notizia del rinnovo: "Proprio come la critica e il pubblico di tutto il mondo, ci siamo innamorati della scrittura tagliente di Rob e del suo team e dei personaggi pieni di cuore e riconoscibili che compongono il mondo di Mythic Quest. Non vediamo l'ora che gli spettatori vedano cosa c'è in serbo nelle prossime stagioni."

Ed è così anche per noi. Intanto, in attesa della prossima season, vi lasciamo con la nostra recensione di Mythic Quest 2.