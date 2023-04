Mythic Quest, F. Murray Abraham sarebbe stato licenziato per 'cattiva condotta sessuale'

Stando a un recente rapporto di Rolling Stone, l'attore F. Murray Abraham (conosciuto per le sue interpretazioni in Amadeus, Grand Budapest Hotel e The White Lotus) sarebbe stato licenziato da Mythic Quest per cattiva condotta sessuale.

In particolare, l'indiscrezione si riferisce a due denunce: la prima, a carattere di avvertimento, avrebbe intimato Abraham di tenersi alla larga dalle attrici dello show, mentre la seconda spinto il creatore Rob McElhenney ad allontanare definitivamente l'attore dalla celebre serie targata Apple TV+. Così ha dichiarato McElhenney stesso in un'intervista a Variety: "È un peccato non avere Murray nella nuova stagione; al contempo, però, riconosciamo come il suo personaggio sia stato molto amato e una componente fondamentale dello show. Ci siamo assicurati di rendergli tributo nel modo più appropriato possibile. Sicuramente abbiamo intrapreso tutto ciò in grande stile". Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Mythic Quest 3.

A commentare l'accaduto è anche un portavoce Lionsgate: "Prendiamo molto sul serio le accuse di cattiva condotta, e le indagheremo a fondo. Per una questione di politica aziendale, non discutiamo delle azioni del nostro personale". Stando alla versione precedente, invece, l'uomo sarebbe stato allontanato dal set per dedicarsi a pieno alle riprese di The White Lotus, dove peraltro ironicamente interpretava un personaggio (Bert di Grasso) dai forti appetiti sessuali – a proposito: sapevate che è stata appena svelata la location della terza stagione di The White Lotus?

L'indiscrezione non è tuttavia definitiva: ci auguriamo che la situazione venga esposta in tutta la sua chiarezza, considerando il gran numero di fonti informative discrepanti.