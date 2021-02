Mythic Quest: I protagonisti programmano un'espansione nel trailer della seconda stagione

Oltre alla puntata speciale di Mythic Quest, vi segnaliamo il primo trailer dedicato alla seconda stagione della serie sulle vicende dello studio guidato dal personaggio di Rob McElhenney e disponibile nel catalogo di Apple TV+.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, condiviso dall'account ufficiale del servizio streaming della Apple. Il filmato si apre con una discussione tra Ian Grimm e Poppy Li, che parlano della nuova espansione per il gioco di ruolo online intitolato Mythic Quest. Ecco la sinossi ufficiale delle prossime puntate inedite: "Con la quarantena finalmente conclusa, nella seconda stagione di Mythic Quest ritroveremo tutti (o almeno quasi tutti) in ufficio, che cercano di sfruttare il successo di Raven's Banquet per sviluppare una nuova espansione, ma Ian e Poppy, appena promossa al ruolo di co direttrice, non riescono a trovare un filone giusto. Nel frattempo C.W. fa pace con alcune questioni del suo passato e i tester sfidano le regole sulle relazioni in ufficio. David invece perde un'altra donna presente nella sua vita quando Jo decide di aiutare Brad".

La serie farà il suo debutto il prossimo 7 maggio, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di Mythic Quest. Raven's Banquet.