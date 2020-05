Mythic Quest: Raven's Banquet, Apple TV+ ha pronta una sorpresa per i fan

Se avete letto di Mythic Quest: Raven’s Banquet o avete visto alcune clip della serie Apple TV+ sarete sicuramente entusiasti dello speciale realizzato dai membri del cast per allietare il periodo di quarantena, tanto loro quanto del pubblico. Quando andrà in onda? Scopritelo dopo il salto!

L'episodio intitolato Mythic Quest: Quarantine verrà tramesso il 22 maggio sulla piattaforma della mela tecnologica e durerà circa mezz'ora, in cui esploreremo la "rilassante" vita degli sviluppatori di videogiochi anche dentro le mura domestiche: in alto troverete il trailer dello speciale.

Risate e imprevisti non mancheranno e come negli eventi similmente organizzati da altre serie TV l'obiettivo è regalare un momento di spensieratezza ai fan:

"Molti lavoratori stanno facendo i conti con questa cosa del lavorare da casa, e l'industria dei videogame non è da meno. Le riunioni virtuali sono il nuovo inferno sulla terra e penso che le persone s'immedesimeranno facilmente. Certo, ci sono momenti bui, ma ce ne sono si altrettanti luminosi ed è nostra intenzione celebrarli", ha detto il protagonista Rob McElhenney.

"Dovevamo realizzare questo speciale in fretta e senza che ne risentisse la qualità. Fortunatamente, viviamo in un momento in cui tutti noi abbiamo uno smartphone con una videocamera in tasca. Grazie agli iPhone e alla creatività della nostra squadra siamo riusciti a realizzare tutto questo in appena qualche giorno. Speriamo che alle persone piaccia tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo."

Lo scorso gennaio la Apple ha rinnovato Mythic Quest: Raven's Banquet per una seconda stagione, ma considerando la calorosa accoglienza della serie è probabile che la piattaforma abbia trovato un nuovo prodotto di punta.