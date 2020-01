Mythic Quest: Raven's Banquet, la serie di Apple TV+ rinnovata per una seconda stagione

Apple TV+ è una delle piattaforme streaming più giovani e in questo periodo si è concentrata comunque a rinnovare diversi prodotto originali che hanno debuttato di recente proprio sul canale digitale. Tra queste anche Mythic Quest: Raven's Banquet, serie tv basata sui videogiochi, che ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Secondo Variety, Apple TV+ ha già confermato il rinnovo. La serie segue un gruppo di sviluppatori di videogiochi, con protagonista Rob McElhenney, al lavoro mentre si occupano di un popolare videogioco. La prima stagione è composta da nove episodi da trenta minuti ed è pronta per debuttare su Apple TV+ il prossimo 7 febbraio.

Per il momento non è stata annunciata la data della seconda stagione ma, considerando che la prima è ancora inedita, pare scontata la fiducia di Apple nella serie.



Nel cast di Mythic Quest: Raven's Banquet anche un premio Oscar come F. Murray Abraham. La serie è prodotta da LionsGate/ 3 Arts Entertainment e Ubisoft.

Rob McElhenney è principalmente noto per essere il creatore della serie tv C'è sempre il sole a Philadelphia, serie nella quale recita anche nel cast con il ruolo di Mac.

Su Everyeye potete trovare il primo trailer di Mythic Quest: Raven's Banquet e grazie ad Apple, sono disponibili anche le prime immagini di Mythic Quest; serie su cui pare che Apple abbia riposto molta fiducia, considerato il rinnovo automatico nonostante lo show sia ancora inedito.