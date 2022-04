Mythic Quest, ufficiale l'addio di F. Murray Abraham: non ci sarà nella stagione 3

Il premio Oscar F. Murray Abraham non tornerà nella terza stagione di Mythic Quest, serie Apple TV+. La conferma è arrivata da un portavoce di Lionsgate, lo studio che produce lo show con Abraham nei panni del capo sceneggiatore C.W. Longbottom. Per quale motivo la star di Amadeus lascerà il cast?

La dichiarazione di Lionsgate non spiega il motivo, ufficializzando soltanto l'addio dell'attore allo show:"F. Murray Abraham non tornerà nella terza stagione di Mythic Quest. A parte questo, non commentiamo questioni riguardanti il personale". Sul nostro sito trovate la recensione di Mythic Quest 2.



F. Murray Abraham, 82 anni, vinse un Oscar al miglior attore non protagonista nel 1984 per l'interpretazione di Antonio Salieri in Amadeus. Nelle prime due stagioni di Mythic Quest, Abraham ha interpretato un personaggio chiave della trama, C.W. Longbottom, uno scrittore vincitore del Nebula Award che si occupa di narrazioni all'interno della società di videogiochi al centro della serie.



Longbottom è un personaggio burbero e vecchio stile, con problemi d'alcol. Abraham lo scorso anno definì 'un regalo speciale' poter interpretare questo personaggio:"Ho lavorato tanto e ci sono alcune cose che cerco. Una di queste è il gruppo. Trovare quel tipo di connessione e umanità è così difficile perché è tutto così spezzettato". Ora i fan si chiedono per quale motivo il personaggio non comparirà nella terza stagione della serie Apple TV+.



Mythic Quest è stata rinnovata anche per una quarta stagione e le avventure del team di lavoro di uno studio che si occupa di sviluppare videogiochi proseguirà ancora per parecchi episodi.