Nadia Parkes, dalla carriera all'amore con Tom Holland: chi è la giovane star di Domina

Nadia Parkes interpreta la giovane Livia Drusilla nella serie Sky Original intitolata Domina in uscita il 14 maggio su Sky e Now. Parkes vanta un ottimo curriculum e ha detto del suo lavoro in Domina: "È l'incredibile storia di una donna straordinaria, raccontata da alcune persone davvero fantastiche. Sono molto eccitata per questo ruolo".

L'attrice ha ottenuto la sua prima grande occasione nella serie targata Starz intitolata The Spanish Princess poco dopo aver terminato la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art a Londra nella primavera del 2018. Ha detto di aver lasciato la scuola presto per iniziare le riprese del progetto in cui ha interpretato Rosa, una delle dame di compagnia della principessa Caterina d'Aragona.

È apparsa anche in un episodio di Doctor Who andato in onda nel febbraio 2020. "Onestamente ero ossessionata da Doctor Who quando avevo 12 anni", ha detto Parkes alla modella Grace McGovern sul suo podcast What They Don 't Tell You About nel novembre 2019. Inoltre mentre frequentava la LAMD, Nadia si è esibita in quasi 20 produzioni teatrali.



Il 27 luglio 2020 Tom Holland ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Nadia Parkes ufficializzando la loro relazione. Il Daily Mail ha riferito che Nadia Parkes e Tom Holland sono stati presentati dagli amici comuni Sophie Turner e Joe Jonas.

Holland e Parkes avevano appena iniziato a frequentarsi quando è iniziata la pandemia di COVID-19. "Si conoscevano da poco quando il lockdown è stato annunciato a Londra. Hanno preso la decisione di isolarsi insieme e le cose sono andate alla grande tra loro. Tom ha detto ad amici e parenti che hanno una relazione ufficiale e vivere insieme così presto nella loro storia d'amore li ha solo resi più forti" ha detto una fonte al The Daily Mail.



Holland è noto per essere umile e riservato, e sembra che abbia incontrato una ragazza che ci tiene alla loro privacy, non sbandierando troppo sui social la loro relazione.



In chiusura vi lasciamo con la nostra recensione di Domina in cui potete vedere Parkes nei panni della giovane protagonista.