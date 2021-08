Nadia Toffa, a due anni dalla scomparsa i colleghi delle Iene la ricordano sui social

Due anni fa, dopo una lunga battaglia contro un tumore, Nadia Toffa ci ha lasciati. La conduttrice e giornalista de Le Iene era diventata un simbolo positivo di resistenza alla terribile malattia e cercava di infondere forza e coraggio sui social a tutti coloro che stavano attraversando momenti difficili.

Gli amici e i colleghi l’hanno ricordata oggi, nel giorno di questo triste anniversario: il 13 agosto 2019 la Iena guerriera si è spenta dopo una lunga battaglia combattuta sempre con il sorriso.

La redazione de Le Iene si è unita al ricordo con un semplice messaggio sui social, un’immagine, un cuore e la didascalia: “Due anni senza di te”. Nel 2016 era stata promossa alla conduzione della trasmissione insieme a Pif, Fabio Volo, Geppi Cucciari e Miriam Leone.



Toffa ha documentato sui social il suo doloroso calvario cominciato nel 2017 quando le è stato diagnosticato un tumore al cervello.

Anche la Fondazione Nadia Toffa, a lei dedicata, ha voluto ricordarla su Facebook: “Ciao Nadia. Oggi sono 2 anni che non sei più con noi, eppure è come se non fossi mai andata via. Vivi nel ricordo di chi ti ha conosciuta e amata, di chi ha avuto il tuo supporto e di chi ancora oggi crede in ciò che sei stata e che rappresenti. Non c’è cosa migliore in questo mondo che fare del bene ed essere ricordati per questo. Speriamo tu sia fiera di noi. La Fondazione”.



La Fondazione è stata fortemente voluta dalla madre di Nadia, Margherita Rebuffoni, e si occupa di temi molto cari alla figlia prematuramente scomparsa quali la salute, l'ambiente e il sociale. L'anno scorso la madre di Nadia aveva diffuso un video molto toccante per omaggiare la figlia.