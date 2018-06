Nafessa Williams di Black Lightning desidera il team up fra le eroine Thunder e Supergirl

Sembra che proprio tutti, ormai, vogliano realizzare dei crossover fra Black Lightning e le serie Arrowverse di The CW. Persino Nafessa Williams, interprete dell’eroina Anissa Pierce/Thunder, ha infatti rivelato che vorrebbe prendere parte ad un team up con Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist).

Durante una recente intervista, Williams è stata infatti incalzata sull’eventualità che il suo personaggio possa, prima o poi, comparire in uno degli altri show prodotti dalla rete statunitense The CW. L’attrice non ha specificato se il network abbia o meno piani in merito, ma ha ammesso che vorrebbe unire le forze con l’Ultima Figlia di Krypton, interpretata dalla radiosa Melissa Benoist.

“Penso che sarebbe fantastico unire le forze con Supergirl. Sono a favore della legittimazione femminile. Non esiste niente di meglio delle donne toste che combattono il crimine, e mi piacerebbe collaborare con altre donne [del genere]!”

Come i fan ricorderanno, la serie di Black Lightning ha già menzionato Supergirl almeno una volta, ma è probabile che in quell’occasione si parlasse di lei come di un personaggio immaginario. Un fumetto apparso in uno degli episodi successivi, infatti, vedeva in copertina proprio Supergirl, ma anche dei personaggi DC Comics che in seguito sono comparsi per davvero sullo schermo. Di conseguenza, nulla esclude che Supergirl e Thunder possano incontrarsi sul serio, un giorno.



Sebbene lo showrunner Salim Akil non abbia escluso l'eventualità di realizzare dei crossover con le altre serie The CW, la possibilità che questo accada appare alquanto remota: mentre Black Lightning è infatti girato ad Atlanta, Supergirl e le altre serie dell’Arrowverse hanno invece sede a Vancouver. Poco importa, dunque, che Cisco Ramon abbia sviluppato uno strumento in grado di aprire brecce da un’universo all’altro, se poi le star dei vari show non riescono comunque a incontrarsi.