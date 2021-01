Naked Attraction: il programma arriva anche in Italia: ecco dove

Il celebre dating show Naked Attraction arriva in Italia. Sarà condotto da Nina Palmieri, la famosa inviata de Le Iene che è stata anche la conduttrice del programma in prima serata. Si tratta di un formato britannico, ben lontano dai canoni a cui siamo abituati nel Bel Paese.

Il programma che è già alla settima stagione su Channel 4, prevede infatti che delle persone si conoscano senza indumenti, in modo tale che la possibile frequentazione possa partire da una primordiale attrazione fisica.

Un reality molto innovativo che andrà in onda su Discovery+ a partire dal 7 febbraio. Ciascuna puntata sarà suddivisa in due parti e, ciascun concorrente dovrà trovare la propria anima gemella così proprio come mamma l'ha fatto. Sarà possibile ovviamente tastare le varie parti del corpo per comprendere come è fatta la persona che si ha davanti e, solo al termine di tutto sarà però possibile tastare il viso.

L'ultimo rimasto in gara avrà diritto ad un appuntamento, qualora l'interessamento fosse reciproco con la persona conosciuta attraverso il solo tatto.

Vi ricordiamo che su Discovery + oltre a Naked Attraction sarà anche presente la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il programma che attraverso l'ausilio degli esperti, costruisce delle coppie e le porta sull'altare senza averli mai fatti conoscere.