Nancy Drew, nuovi misteri a Horsehoe Bay nel trailer della terza stagione

I fan di Nancy Drew sanno che, non importa quale sia il medium, i misteri non mancano mai quando c'è di mezzo la giovane investigatrice. E la terza stagione della serie targata The CW non fa certo eccezione, anzi, ne raddoppia la dose. Guardiamo insieme il trailer.

La prima stagione di Nancy Drew ci ha introdotti ai primi misteri di Horseshoe Bay, una apparentemente tranquilla cittadina del Maine che cela invece numerosi misteri, a partire dalle morti di Tiffany Hudson e Lucy Sable, che fungono da incidenti scatenanti per le vicende narrate nei primi 18 episodi.

La seconda stagione di Nancy Drew non solo ci ha confermato ciò che già sapevamo, ovvero che Stephen King aveva ragione su quanto spettrale fosse il Maine, come osserva uno dei personaggi nel secondo episodio, ma anche che una volta risolto un mistero e sventata la morte di qualcuno, di certo non ci sarà tempo per riposare sugli allori...

Sia perché persino un personaggio che abbiamo visto in un solo episodio della serie, Tom Swift, avrà uno show tutto suo a partire dalla prossima stagione televisiva, sia perché il trailer della terza stagione di Nancy Drew promette ancor più guai per i nostri protagonisti.

Con l'arrivo di Temperance Hudson (Bo Martynowska) in città, infatti, saranno tutti di nuovo in pericolo, e questo andrà a modificare profondamente anche le relazioni tra i personaggi, a partire da Nancy (Kennedy McMann) e Ace (Alex Saxon).

La Drew Crew riuscirà a salvarsi anche questa volta? Lo scopriremo a partire dall'8 ottobre su The CW.