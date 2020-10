Nancy Drew, in arrivo uno spin-off della serie dedicato a Tom Swift

Stando a quanto riporta Variety, The CW sta sviluppando uno spin-off tratto dalla serie Nancy Drew, incentrato su Tom Swift. Sembra che in un episodio della seconda stagione dello show farà la sua apparizione il personaggio, creato da Edward Stratemeyer, fondatore della casa editrice Stratemeyer Syndicate.

Nei romanzi si tratta di uno scienziato che, dopo la scioccante scomparsa del padre, si ritrova catapultato in un mondo fatto di cospirazioni e fenomeni inspiegabili. Sembra però che le due creatrici della versione televisiva di Nancy Drew, Melinda Hsu Taylor e Noga Landau, stravolgeranno le caratteristiche del personaggio, che diventerà un miliardario nero e gay.

Sembra probabile che l'episodio in cui farà il suo esordio Tom Swift fungerà anche da backdoor pilot del nuovo spin-off. Tom si imbatterà così in una delle indagini di Nancy, e si metterà poi in viaggio alla scoperta della verità, rinunciando alle comodità del suo tenore di vita e mettendo in campo tutto il suo talento e la sua genialità.

Il nuovo progetto è prodotto da CBS Studios, e Josh Schwartz e Stephanie Savage, produttori esecutivi di Nancy Drew, condivideranno il ruolo con Lis Rowinski, Johnson, Landau e Hsu Taylor.

Per altri approfondimenti, rimandiamo al primo trailer di Nancy Drew e ad alcune immagini ufficiali della serie targata The CW.