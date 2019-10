Nancy Drew: i creatori dello show parlano della presenza dei fantasmi

La giovane teenager Nancy Drew torna sul piccolo schermo in una serie tv targata The CW. Si tratta di una versione più oscura e spigolosa, oltre ad un elemento soprannaturale, qualcosa di nuovo all'interno del mondo di Nancy Drew. A spiegare le motivazioni di tale scelta ci hanno pensato i creatori dello show su DigitalSpy.

I produttori esecutivi Melinda Hsu Taylor e Noga Landau hanno dichiarato:"Nel nostro mondo avremo dei fantasmi e ognuno di loro sarà radicato nella vita. Quindi i fantasmi tornano a perseguitarci a causa di crimini e omicidi o qualsiasi altra cosa che Nancy Drew debba risolvere. I fantasmi hanno la loro mitologia molto specifica su come operano nel mondo, perché sono qui, da chi sono ossessionati e i loro rapporti reciproci. Tutto questo si svolgerà in archi".



I fan si sono divisi su questa versione di Nancy Drew, decisamente più adulta e meno ingenua rispetto al passato. Kennedy McCann ha spiegato perché è stato apportato tale cambiamento in quanto Nancy è disposta ad impegnarsi per colmare il vuoto e l'estrema solitudine che sta vivendo.

Kate Findlay sarà guest star nel secondo episodio dello show, molto atteso dai fan The CW. A settembre sono state pubblicate diverse nuove immagini dello show. Nancy Drew è spesso paragonata a Veronica Mars e i protagonisti dello show hanno parlato di recente di questo paragone con Veronica e hanno approfondito i rapporti tra i personaggi.