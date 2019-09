Nancy Drew: Katie Findlay guest star del secondo episodio, ecco la sinossi

Quando manca ormai davvero poco all'esordio di Nancy Drew su The CW, emergono alcune interessanti anticipazioni dalla nuova sinossi del secondo episodio, chiamato "The Secret of the Old Morgue", come ad esempio la partecipazione di Katie Findlay come guest star.

L'attrice, già vista in The Carrie Diaries e How to get away with murder, interpreterà una misteriosa sconosciuta, che potrà aiutare a risolvere il caso sul quale Nancy Drew sta indagando. La sinossi infatti recita:

"Quando Nancy (Kennedy McMann) scopre che il corpo di Tiffany Hudson sarà spostato da Horseshoe Bay per un'autopsia privata, decide di smettere di indagare sul vestito di Lucy Sable per imbarcarsi in una delle sue missioni più pericolose. Nel frattempo, Bess (Maddison Jaizani) ed Ace (Alex Saxon) vengono aiutati da una sconosciuta (la guest star Katie Findlay) nel tentativo di aiutare Nancy. La città infine si riunisce per partecipare al rituale annuale dell'ultima notte d'estate".

L'episodio sarà diretto da Larry Teng e scritto da Noga Landau. Che ne pensate di questo inizio? Vi fa piacere la presenza di Katie Findlay?

La serie è incentrata sulle avventure della diciottenne protagonista omonima, che dopo la morte di sua madre decide di rstare nella sua cittadina natale per un anno, dove inizia a lavorare come investigatrice.