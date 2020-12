Nancy Drew: La sinossi ufficiale della premiere svela dei dettagli sulla seconda stagione

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla serie spin-off di Nancy Drew, serie con protagonista l'attrice Kennedy McMann, vi segnaliamo la sinossi ufficiale della premiere della seconda stagione condivisa da The CW.

Scopriamo quindi che la puntata si intitolerà "The Search for the Midnight Wraith" e continuerà la storia di Nancy Drew e degli altri personaggi conosciuti nel corso della prima stagione. Come sapete gli episodi saranno ambientati nel 2019, un anno prima che la protagonista lasci casa per iniziare a frequentare il college. Ecco la sinossi ufficiale: "La Drew Crew è pronta a tornare nella seconda stagione. Nancy e il suo gruppo sono ancora sconvolti per aver avuto delle visioni della loro morte. Capiscono quindi che devono ideare un piano per fermare Aglaeca prima che sia troppo tardi. Nel frattempo il detective Tamura si dirige al The Claw per interrogare Nancy, in quanto è una sospettata per l'aggressione ad una misteriosa ragazza finita in coma".

La puntata è stata diretta da Larry Teng, mentre la sceneggiatura è opera di Noga Landau e Melinda Hsu Taylor. Nel cast invece saranno presenti anche Scott Wolf, Leah Lewis, Tunji Kasim, Riley Smith e Alvina August. Per concludere, vi segnaliamo che la seconda stagione di Nancy Drew andrà in onda a partire dal prossimo 20 gennaio.