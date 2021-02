Nancy Drew, nuove immagini ufficiali del quinto episodio della serie The CW

The CW ha diffuso il promo e nuove immagini del quinto episodio della seconda stagione di Nancy Drew, che si intitolerà The Drowned Woman, e vedrà il gruppo passare al “piano B” per cercare di salvare la situazione.

La sinossi della premiere di Nancy Drew aveva già anticipato alcuni dettagli sull'evoluzione della seconda stagione dello show. Nel quinto episodio le tensioni divampano tra Nancy (Kennedy McMann) e la Drew Crew mentre continuano a combattere l'Aglaeca. Nel frattempo, Bess (Maddison Jaizani) commette un errore che potrebbe causare a tutti loro la vita. Infine, George (Leah Lewis) ha un bellissimo momento con le sue sorelle. Nel cast anche Scott Wolf, Alex Saxon, Tunji Kasim e Riley Smith. Larry Teng ha diretto l'episodio, scritto da Noga Landau e Melinda Hsu Taylor.

La seconda stagione è ripartita esattamente dalla fine della prima stagione ovvero coprendo gli eventi dell'autunno del 2019, durante l'anno sabbatico di Nancy prima del college. Lo show segue la leggendaria detective adolescente mentre risolve misteri alla guida una squadra investigativa di improbabili amici: George Fan (Leah Lewis); Bess Marvin (Maddison Jaizani); Ned "Nick" Nickerson (Tunji Kasim); e (Alex Saxon).



Alla fine della prima stagione Nancy ha scoperto che il suo padre biologico era il miliardario corrotto Ryan Hudson (Riley Smith ), adesso Nancy e Ryan cercheranno di creare un legame padre-figlia. Inoltre Nancy diventerà anche un’investigatrice per lo studio legale di suo padre adottivo Carson Drew (Scott Wolf).



Puoi guardare le immagini dell'episodio in calce alla notizia, vi segnaliamo anche che The CW starebbe sviluppando uno spin-off su Tom Swift.