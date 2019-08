Nancy Drew: online disponibile il primo poster della serie reboot

The CW ha pubblicato online il primo poster di Nancy Drew, nuovo adattamento televisivo dell'amatissima serie. Lo show debutterà ad ottobre e vedrà la partecipazione di Kennedy McMann nel ruolo della protagonista. Nancy Drew è uno dei progetti più attesi del network nel futuro più immediato e i fan attendono con tante aspettative l'esordio.

La trama di Nancy Drew si districa attorno ad un omicidio in una piccola città e probabilmente sarà molto simile allo stile di Riverdale. Retroscena e drammi familiari dovrebbero rendere lo show più oscuro e più complesso rispetto ai romanzi, scritti principalmente per un pubblico di giovani.

Kennedy McMann, come molti bambini della sua generazione, è cresciuta circondata da Nancy Drew e dalle sue controparti più amichevoli, gli Hardy Boys:"Ho letto tutti i libri, ho giocato a tutti i giochi; è stata parte della mia vita per così tanto tempo, è davvero un sogno che diventa realtà" ha spiegato l'attrice.



Il progetto di Nancy Drew è iniziato un po' in sordina per poi riprendere grande slancio. Questo saliscendi è probabilmente legato alle incognite e ai dubbi che il pubblico inizialmente ha riservato allo show.

"Ovviamente è un mystery, quindi c'è un sacco di lavoro investigativo. Ma non si prende troppo sul serio e non cadiamo nel melodramma. C'è anche un po' di romanticismo. E thriller" ha raccontato la protagonista.

La serie verrà pubblicata su CBS All Access e secondo i produttori Nancy Drew verrà rappresentata come adolescente un po' dark.