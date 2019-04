Nancy Drew: Pamela Sue Martin nel pilot della serie prodotta da The CW

Come riportato in esclusiva da Deadline, l'attrice Pamela Sue Martin si è ufficialmente unita al cast del pilot di Nancy Drew, nuova serie prodotta da The CW con protagonista la giovane Kennedy McMann. Oltre all'annuncio, sono arrivati i primi dettagli relativi al ruolo che interpreterà in veste di guest star dell'episodio.

Ebbene, sempre secondo le parole del sito, la Martin è stata scelta per vestire i panni di Harriet Grosset, una sensitiva che si offrirà di collaborare con la protagonista per investigare su un omicidio, finendo per fornire un importante indizio che nessuna delle due si aspettava.

Il nome del personaggio non è un caso. Sembra, infatti, che per la sua identità gli autori abbiano preso grande ispirazione da diverse figure chiave legate alla storia editoriale di Nancy Drew. In primo luogo, Harriet Adams è colei che viene accreditata come la creatrice delle prime avventure del personaggio, mentre Grosset & Dunlap è la casa editrice che ha pubblicato il primo libro della serie.

Attualmente, non si hanno dettagli in merito all'importanza che il personaggio della Martin avrà nella serie, anche se, considerando tutte le sua abilità, non sarebbe un caso vederla comparire in più di un'occasione nel corso della vicenda.

La cosa più interessante, di questa scelta di casting, è senza dubbio il fatto che, in passato, la stessa attrice interpretò il personaggio in ambito televisivo. Trattasi, quindi, di un importante passaggio di testimone verso una nuova generazione di spettatori.