Nancy Drew: la serie reboot verrà pubblicata su CBS All Access

La partnership tra The CW e Netflix si sta evolvendo in maniera importante in previsione della prossima stagione, e sembra che un altro servizio di streaming si stia inserendo in questa collaborazione. Durante la presentazione della CBS alla Television Critics Association è stato rivelato che il reboot di Nancy Drew sarà su CBS All Access.

Durante l'annuncio è stato specificato che si tratta di un accordo specifico solo per questo show; in parte perché si tratta di una produzione della CBS TV Studios e quindi altri show realizzati da quello studio potrebbero finire su All Access.

Tutti gli altri spettacoli veterani della The CW dovrebbero invece rimanere su Netflix. Nancy Drew segue le vicende del personaggio omonimo in estate, dopo il diploma di scuola superiore. Dopo l'improvvisa scomparsa della madre e lo stravolgimento dei suoi piani universitari, Nancy Drew rimane bloccata nella sua città natale per un anno. La sua vita si complica quando viene sospettata dell'omicidio di una persona molto in vista.



"Ho letto tutti i libri, ho giocato a tutti i giochi; è stata parte della mia vita per tanto tempo ed è davvero un sogno che diventa realtà" ha esclamato la protagonista dello show, Kennedy McMann, all'inizio dell'anno "Penso che mi abbia un po' intimidito, visto che ci hanno provato così tante volte a concretizzarlo. Devo essere io a farlo! Eravamo tutti in punta di piedi e so che anche la CBS si sentiva in questo modo. CBS ha posseduto i diritti per un po' e penso sia davvero bello poter realizzare questo sogno".

Secondo i produttori la nuova Nancy Drew sarà un'adolescente un po' dark, mentre il trailer dello show mostra le prime sequenze soprannaturali della serie.