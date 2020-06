Nancy Wu Done It: la nuova mistery comedy di Jessica Henwick annunciata da Amazon

Tra gli show degli ultimi anni, stanno avendo grande successo le serie tv con protagonisti adolescenti alle prese con misteri e drammi di qualche tipo: ne è la prova il successo planetario di Riverdale, e tra non molto potremo seguire un altro intricato mistero irrisolto.

La nuova mistery comedy annunciata da Amazon questo martedì si intitola "Nancy Wu Done It", descritta come un mix tra Nancy Drew, serie ispirata ad alcuni romanzi gialli, e Pleasantville, il film con protagonisti Tobey Maguire e Reese Witherspoon.

La storia ruoterà intorno alla protagonista, Nancy Yu Wu, una scrittrice frustrata che un giorno si ritrova trasportata in uno dei suoi libri e deve fare squadra con il personaggio principale dei suoi romanzi, che odia tremendamente, per risolvere un mistero incompiuto.

Ancora nessun attore è stato confermato per il cast, ma sappiamo che il progetto è scritto e prodotto da Jessica Henwick, attrice famosa per il ruolo di Colleen Wing in Iron Fist, ma anche perquello di Nymeria Sand in Game of Thrones.

Forse non tutti sanno però che la Henwick è anche una prolifica produttrice e sceneggiatrice, ed oltre ad aver prodotto due cortometraggi, ha lavorato anche in importanti serial tv come Carnival Row, The Flash per la CW ed Hannibal per la NBC.

Basandoci sul suo curriculum, sembra che la Henwick abbia le carte in regola per stare dietro a questo nuovo progetto Amazon. Sapremo dirvi di più non appena il colosso dello streaming farà trapelare altre interessanti informazioni al riguardo. Restate connessi.

