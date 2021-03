Naomi, annunciato il cast per la serie DC di Ava DuVernay

Naomi, la serie tv DC in sviluppo in casa The CW per mano di Ava DuVernay, ha trovato la sua protagonista, più altri interpreti che vedremo già dal pilot.

La serie scritta e prodotta da Ava DuVernay con l'aiuto di Jill Blankenship sarà incentrata su "una giovane ragazza, Naomi, e seguirà il viaggio dalla sua piccola città nord-occidentale alle vette del Multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale nel profondo, Naomi si mette in testa di risalirne alle origini, e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi".

Le prime notizie di casting che ci arrivano sono in riferimento al pilot dello show, e vedono nei panni del personaggio titolare Kaci Walfall (Person of Interest, Army Wives - Conflitti del Cuore).

Walfall sarà dunque Naomi "una liceale cool e sicura di sé che può vantare due genitori adottivi parecchio affettuosi. Popolare con gli altri ragazzi della città militare in cui risiede, Naomi è orgogliosa dei suoi voti alti e delle sue passioni 'da nerd'. A seguito di un evento sovrannaturale che si verificherà nelle vicinanze, la ragazza scoprirà un potere celato dentro di sé, e deciderà di rincorrere il suo destino".

All'appello si aggiungono poi tre personaggi che vedremo piuttosto spesso, interpretati rispettivamente da Alexander Wraith (Agents of S.H.I.E.L.D., Orange Is the New Black), Cranston Johnson (Filthy Rich, Hap and Leonard) e Camila Moreno.

Wrait sarà Dee "proprietario di uno studio di tatuaggi. Quando uno strano evento lascerà la città nel caos, Dee farà capire di sapere più di quanto voglia ammettere".

Johnson interpreterà Zumbado "il misterioso proprietario di un negozio di auto usate. Avendo sentito del suo burrascoso passato, Naomi cerca di evitarlo, ma un incontro con lui la lascerà tanto scossa quanto piena di curiosità".

Moreno, infine, sarà Lourdes "Una giovane donna con un senso dell'umorismo portato al sarcasmo. Lavora in un negozio di oggetti vintage e ha una cotta non corrisposta per Naomi, oltre a condividere con lei la passione per i fumetti. Non si fa mai problemi nel fare squadra con Naomi per quale che sia la sua prossima trovata".

Se dovesse arrivare l'ordine per una stagione completa, Naomi diverrebbe dunque la nuova aggiunta al già ampio catalogo The CW di titoli DC che tanta popolarità hanno riscosso negli ultimi anni grazie all'Arrowverse creato da Greg Berlanti e Marc Guggenheim.