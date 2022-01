Naomi, l'attrice Kaci Walfall parla della sua esperienza sul set della serie CW

Kaci Walfall sarà Naomi nell'omonima serie del network statunitense The CW tratta dai fumetti DC del 2019 ad opera di Brian Michael Bendis e David F. Walker. A poche ore dal debutto, l'attrice ha parlato della sua esperienza sul set e ha confermato che anche chi non ha letto i fumetti potrà apprezzare pienamente la serie.

"Porto il fumetto sempre con me per tutto il tempo. E' sempre nella mia borsa quando vado a lavoro, come riferimento" ha raccontato Kaci Walfall. "E penso che anche se quella dei fumetti è una grande storia, per Ava (DuVernay, la showrunner) e Jill (Blankenship, produttrice esecutiva) è una fonte di ispirazione per lo show. Ci sono aspetti molto simili, i personaggi dei fumetti sono tutti nello show".

Di recente, la creatrice della serie Ava DuVernay aveva rivelato che la serie Naomi sarà diversa dai fumetti ai quali si ispira e anche la Walfall conferma che l'adattamento televisivo di The CW vedrà l'introduzione di alcune novità: "Ci saranno nuovi personaggi che non erano nei fumetti" ha rivelato. "Nathan ed Anthony, per esempio, hanno ruoli minori nel fumetto. Poi ci sono Lourdes, interpretata da Camila Moreno, e Jacob, interpretato da Aidan Gemme, che non erano nei fumetti, sono nuovi personaggi".

Naomi McDuffie è diversa dagli altri supereroi visti finora, secondo Kaci Walfall: "Quando ho letto per la prima volta il copione dell'episodio pilota e la descrizione del personaggio, ritornava spesso l'espressione 'sicura di sé'" ha ricordato l'attrice, affermando che secondo lei il personaggio di Naomi è talmente forte che "potrebbe avere uno show tutto suo anche se non fosse una supereroina".

La protagonista, infatti, è una ragazza molto popolare già prima di scoprire i poteri di cui è dotata e gestisce un sito web da fan di Superman: "E' fantastico raccontare una storia in cui per essere ossessionati con Superman o con i fumetti non devi essere per forza un nerd" afferma Walfall.

Infine, l'attrice ha parlato del rapporto con la showrunner Ava DuVernay che, secondo Walfall, ha dato vita a un progetto inedito: "Mi ha permesso di avere molta libertà creativa, ma è stata molto presente". "E' una grande creativa ed è una persona molto gentile. Quando sei con lei, vuoi essere la miglior versione di te stessa" ha raccontato Kaci Walfall, rivelando di aver visto tutte le produzioni firmate dalla DuVernay ben prima di sapere che avrebbero lavorato insieme.

L'episodio pilota di Naomi esordirà oggi su The CW subito dopo il primo episodio di Superman & Lois 2: recuperate il trailer ufficiale di Naomi se ve lo siete perso!