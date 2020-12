Naomi, Ava DuVernay sta sviluppando la serie basata sul fumetto della DC Comics per The CW

La vincitrice dell'Emmy Ava DuVernay è stata scelta per dare vita al progetto basato sulla serie a fumetti DC Comics scritta da Brian Michael Bendis Naomi per The CW. Oltre a sviluppare il suo film New Gods per il grande schermo e lavorare all'adattamento di DMZ per HBO, la regista si occuperà anche di questa nuova serie.

Creato da Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, il personaggio è apparso per la prima volta solo l'anno scorso e ha rapidamente incrociato il suo percorso con i grandi protagonisti della DC come Superman. Naomi proviene da una Terra alternativa alla nostra, mandata a proteggerla da colui che ha distrutto il suo mondo natale.



Lo show sarà incentrato su una giovane ragazza, Naomi, e seguirà il viaggio dalla sua piccola città nord-occidentale alle vette del multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale nel profondo, Naomi si propone di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.

DuVernay produrrà la serie e la scriverà insieme a Jill Blankesnhip (Arrow). La differenza fondamentale nella trama di Naomi e negli altri eroi del DCU è che vive e opera principalmente in una piccola città, che è stato uno degli elementi chiave per Bendis durante la creazione del personaggio.



Con la fine di Supergirl e la fine della serie incentrata su una famiglia di supereroi Black Lightning già confermate da The CW più la conclusione di Arrow all'inizio di quest'anno, la rete aveva bisogno di un nuovo spettacolo DC da portare in onda. Naomi si unisce a un nuovo gruppo di serie che include: The Flash, DC's Legends of Tomorrow, Batwoman e Superman & Lois.



Leggete il nostro approfondimento sulle serie The CW e le loro date d'uscita in attesa di nuove notizie sul casting di Naomi.